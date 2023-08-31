天文台將於凌晨2時至5時改發八號風球　全港學校明日停課 (16:37)

被問到颱風過後復工安排，陳國基說，若出現極端情况，例如山竹襲港後多處有樹木倒塌、未能清理而阻塞道路，當局會視乎全港情况，按相關工作守則作適當公布，市民可暫時無須上班。但他說，因應山竹的經驗，多個部門已加強裝備及人手，今次亦預先作好準備，相信颱風後未能復工的機會不大。

料明晚至周六凌晨最接近香港

天文台長陳栢緯說，現時預測蘇拉正向西北方向移動，移向廣東東部沿岸，預料在9月1日晚上至9月2日凌晨相當接近香港。他又指，受風暴潮影響，海水高度會於明晚接近午夜至後日中午明顯上升，低窪地區可能出現嚴重水浸；若蘇拉按照現時預測於香港以南掠過，風暴潮引致的最高水位，有機會與2018年山竹襲港時相若。陳栢緯又說，預計蘇拉會由9月2日開始逐漸遠離，星期日及星期一仍有驟雨。

天文台：或有需要發出十號颶風信號

至於會否有機會發出十號風球，陳栢緯說，按目前預測，離岸及高地風力有機會達致颶風級別，視乎蘇拉的路徑及強度變化，或有需要發出十號颶風信號，預料八號信號要於星期六維持一段時間，至稍後時間會逐漸減弱。

保安局啟動緊急事故監測及支援中心

政務司長陳國基表示，已於今早召開的跨部門督導委員會上提出7個應對颱風的應急及善後部署，包括保安局會啟動緊急事故監測及支援中心，監察市面情况及掌握各部門實時資訊，以迅速評估颱風的風險並制定應對方案及措施。運輸署亦會啟動緊急事故交通協調中心，並與保安局的緊急事故監測及支援中心、各政府部門及公共交通營辦商保持溝通，加強應對緊急事故。

加強預防大澳、鯉魚門、吐露港及杏花邨等地

陳國基續指，針對大澳、鯉魚門、吐露港及杏花邨等容易受風暴影響的地方，相關部門已加強預防工作；針對水浸風險高的低窪地區居民，相關部門亦已開始疏散居民的預備及執行工作。另外，政府已檢視各主要幹道、連接巴士廠及鐵路站的道路等，以確保被阻塞的道路於風後盡快開通。

今晚開放多個臨時庇護中心

陳國基表示，民政事務總署將於今晚開放多個臨時庇護中心，關愛隊會派員協助，醫管局亦會加強人手，於醫院留宿的醫護人員會多約20%，所有急症室服務維持正常。另亦已要求各部門全政府動員級別下的輪值人員提高警覺，密切留意風暴及內部通訊訊息，做好部署以應對可能出現的最壞情况。

陳國基強調，政府會密切留意颱風動向，呼籲市民切勿進行「追風」及海上活動。