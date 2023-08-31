海關破年內最大宗海運走私可卡因案　急凍雞腳貨櫃檢302公斤毒 (16:06)

海關毐品調查課監督方向榮指，關員本月24日對一個由巴西經海路、報稱載有1800箱急凍雞腳的貨物進行查驗，在其中63箱內發現懷疑可卡因。海關貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔稱，貨件的寄件人為巴西一間物流運輸公司，與貨物性質不相符，加上貨件的收件人為一間本地貿易公司，但其地址與商業登記資料不脗合，故關員選擇該批貨物進行檢查。

王指，關員經X光檢查後，發現急凍雞腳內呈可疑影像，顯示有長方形物體收藏其中，打開包裝後發現內有白色粉末，經檢驗後發現有關樣本對可卡因呈陽性反應。王認為，貨櫃中只有60多箱藏懷疑毒品，佔整體貨物約3.5%，不法份子希望大量正常貨品掩飾，企圖魚目混珠，同時刻意將懷疑毒品放在貨櫃中間位置，以增加海關檢查難度。

海關前日拘捕一名35歲涉案本地男子，報稱運輸司機，他為收貨公司的唯一董事。毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢指，在調查期間有人承認，較早前將約70萬港元現金存入一個巴西戶口，替收貨公司購買貨物。楊稱海關會深入調查相關人士及公司的帳目往來，不排除有更多人被捕。

方向榮表示，相關走私手法並非首次發現，過去兩年年底亦有偵破相類案件，牽涉毒品數量相若。他又指，今年首8個月每類毒品的檢獲量均有顯著升幅，其中海關今年首8個月檢獲686公斤可卡因，比去年同期的345公斤上升一倍，而海洛英、大麻及氯胺酮則比去年同期依次上升3.3倍、2.8倍及2.2倍。