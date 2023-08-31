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涉冒廉署查醫生紙　六旬商人否認曾自稱廉署人員 (16:03)

六旬商人聲稱為助女友調查一宗車禍索償案，其間他涉嫌冒充廉署人員，要求診所職員核實一份醫生證明書。該案今（31日）於西九龍裁判法院續審，被告辯稱，為了追查該索償案中偽造文書的線索才致電診所職員。他被控冒充廉政人員罪後，為了自證清白而製作5段分析證據的影片，其中一段影片題為「虛假閉路電視破解 如果蠢係咪要坐監」，並主動將影片提供給負責調查本案的廉署人員觀看。根據早前審訊內容，廉署就該些影片加控被告5項妨礙司法公正罪。

67歲被告譚榮柏，否認3項冒充廉政公署人員罪及5項妨礙司法公正罪。被告自辯稱，他女友於2017年駕駛他名下車輛時，與一名姓羅的事主及其懷孕妻子發生車禍，事後遭羅氏夫婦入稟區院索償。該案前年在被告不知情下達成和解，但被告不認同和解的做法。保險公司亦通知被告，將要求他負擔賠償金，除非他能指證索償人使用虛假文書。

被告聲稱掌握線索，顯示羅氏夫婦的醫療報告是虛假文書，因他從羅的妻子的病假記錄及法定產假的要求中，猜測她的預產期應為2017年9月16日，但醫療報告卻指她直至同月23日依然懷孕。被告向入境處追查羅的妻子的誕子記錄，生死登記官回覆中拒絕被告要求，但指被告可提供更多資訊，包括用於偽造文書的犯罪工具。

被告於是致電涉案診所，欲追查為羅氏夫婦看診的醫生所使用的電腦之去向。被告堅稱在接觸診所職員期間從未提及是廉署人員；他被廉署起訴後，製作內容有關控方證人替廉署作偽證的影片，打算向廉署申冤及自證清白。被告曾經以寄件形式向廉署提供資料，但案發時他想到用更快捷方法，結果將涉案影片上傳至YouTube，再將影片連結透過WhatsApp傳送予廉署人員。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 廉署 妨礙司法公正

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