涉冒廉署查醫生紙　六旬商人否認曾自稱廉署人員 (16:03)

67歲被告譚榮柏，否認3項冒充廉政公署人員罪及5項妨礙司法公正罪。被告自辯稱，他女友於2017年駕駛他名下車輛時，與一名姓羅的事主及其懷孕妻子發生車禍，事後遭羅氏夫婦入稟區院索償。該案前年在被告不知情下達成和解，但被告不認同和解的做法。保險公司亦通知被告，將要求他負擔賠償金，除非他能指證索償人使用虛假文書。

被告聲稱掌握線索，顯示羅氏夫婦的醫療報告是虛假文書，因他從羅的妻子的病假記錄及法定產假的要求中，猜測她的預產期應為2017年9月16日，但醫療報告卻指她直至同月23日依然懷孕。被告向入境處追查羅的妻子的誕子記錄，生死登記官回覆中拒絕被告要求，但指被告可提供更多資訊，包括用於偽造文書的犯罪工具。

被告於是致電涉案診所，欲追查為羅氏夫婦看診的醫生所使用的電腦之去向。被告堅稱在接觸診所職員期間從未提及是廉署人員；他被廉署起訴後，製作內容有關控方證人替廉署作偽證的影片，打算向廉署申冤及自證清白。被告曾經以寄件形式向廉署提供資料，但案發時他想到用更快捷方法，結果將涉案影片上傳至YouTube，再將影片連結透過WhatsApp傳送予廉署人員。