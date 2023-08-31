明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警搗網上賭博平台拘42人　每月投注額逾2400萬 (15:46)

警方搗破一個非法網上賭博平台，以「串謀收受賭注」及「串謀洗黑錢」拘捕42人，相信平台由2022年3月開始營運，每月收到投注總額超過2400萬港元，集團在2022年10月至今年7月期間，利用傀儡銀行戶口清洗近3億元懷疑犯罪得益。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪表示，警方較早前發現一個由黑社會操縱的24小時網上賭博平台，以非法收受賭注及抽取佣金獲利。集團透過短訊及手機通訊應用程式宣傳，並利用佣金鼓勵賭客邀請朋友註冊入局，賭客可透過轉數快或加密貨幣去充值點數，再利用點數在網頁或應用程式賭博，包括體育比賽輸贏、老虎機、百家樂、21點等，點數可兌換回真錢或加密貨幣。高迪稱，網上賭博平台伺服器存放於海外，企圖逃避警方追查，集團在多區設置至少7個營運據點，分別提供客戶服務、技術支援、核對點數兌換及處理犯罪得益等，有明顯架構及分工。

警方網絡安全及科技罪案調查科及財富情報及調查科在8月30日至31日展開代號「飛雁」拘捕行動，以串謀收受賭注及串謀洗黑錢拘捕21男及21女（18至60歲），包括集團主腦、骨幹成員及傀儡銀行戶口持有人。警方亦搗破7個營運中心，檢獲69部電腦、240部手提電話，以及兩部可以大量發出短訊、俗稱「貓池」設備。所有被捕人士仍被扣查，警方拘捕行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

高迪批評，犯罪集團謊稱平台合法，誘使市民進行網上賭博，明目張膽、目無法紀地大肆宣傳。警方強調，在此類網上平台進行賭博活動絕對會觸犯香港法例，根據《賭博條例》，向任何非法收受賭注的人投注，無論收取賭注地點在香港或者香港以外，均屬違法，首次定罪最高可被罰款1萬元及監禁3個月。

相關字詞﹕串謀收受賭注 串謀洗黑錢

上 / 下一篇新聞