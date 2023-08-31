警搗網上賭博平台拘42人　每月投注額逾2400萬 (15:46)

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司高迪表示，警方較早前發現一個由黑社會操縱的24小時網上賭博平台，以非法收受賭注及抽取佣金獲利。集團透過短訊及手機通訊應用程式宣傳，並利用佣金鼓勵賭客邀請朋友註冊入局，賭客可透過轉數快或加密貨幣去充值點數，再利用點數在網頁或應用程式賭博，包括體育比賽輸贏、老虎機、百家樂、21點等，點數可兌換回真錢或加密貨幣。高迪稱，網上賭博平台伺服器存放於海外，企圖逃避警方追查，集團在多區設置至少7個營運據點，分別提供客戶服務、技術支援、核對點數兌換及處理犯罪得益等，有明顯架構及分工。

警方網絡安全及科技罪案調查科及財富情報及調查科在8月30日至31日展開代號「飛雁」拘捕行動，以串謀收受賭注及串謀洗黑錢拘捕21男及21女（18至60歲），包括集團主腦、骨幹成員及傀儡銀行戶口持有人。警方亦搗破7個營運中心，檢獲69部電腦、240部手提電話，以及兩部可以大量發出短訊、俗稱「貓池」設備。所有被捕人士仍被扣查，警方拘捕行動仍在進行中，不排除更多人被捕。

高迪批評，犯罪集團謊稱平台合法，誘使市民進行網上賭博，明目張膽、目無法紀地大肆宣傳。警方強調，在此類網上平台進行賭博活動絕對會觸犯香港法例，根據《賭博條例》，向任何非法收受賭注的人投注，無論收取賭注地點在香港或者香港以外，均屬違法，首次定罪最高可被罰款1萬元及監禁3個月。