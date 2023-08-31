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入女廁向女子笠頭箍頸　32歲男認罪囚16個月 (13:09)

23歲夜歸女子去年5月在調景嶺公共交通交匯處的女廁內，被一名30歲男子以風褸笠頭箍頸約10分鐘，女子極力掙扎時男子突然稱「我唔玩喇」鬆手讓對方離開。該男子今（31日）於區院（移師荃灣法院）承認各一項非法禁錮及襲擊致造成身體傷害罪。案情指，被告稱沒有特別目的施襲，當時「鬼迷心竅」想打人；暫委法官韋漢熙形容事件令事主留下「難以磨滅的心理陰影」，法庭須為事主主持公道，判被告囚16個月。

被告葉紹陶（現32歲）承認的案情指，被告與事主X本身互不相識。2022年5月28日凌晨近2時，X在調景嶺公共交通交匯處下車，進入女廁如廁後打開廁格門，被告突然出現，X被人以風褸笠頭，她眼前一片漆黑，同時尖叫和掙扎，被告以雙手箍頸，將X推回廁格及關門。X呼吸困難不支倒地，被告亦一同倒地。X多次呼救但無人回應，又兩度稱「你要咩，我都畀你」，被告回應「你唔出聲就得」，X做「ok」手勢後，被告一度鬆手，她再掙扎時遭箍頸。及後被告突然說「我唔玩喇」並鬆手離開。

X將事件告知男友，對方代她報案。X同日凌晨到急症室求醫，獲診斷有頸傷、頸部肌肉痛、沿頸範圍觸痛和泛紅。被告在6月8日被捕，在警誡下稱當時「好大壓力，想搵人發泄」，並向警方交代案發經過，稱看到X呼吸困難後「突然清醒」及鬆手，又指當時「好諗唔開」、「好似見到一千零一個人入咗去，打佢一鑊喇」。

法官引述辯方求情，指被告兒時確診聽障及自閉症，8年前患上甲狀腺亢進，影響脾氣暴躁，案發時停藥數星期及受同事欺凌，致情緒不穩，事後深感懊悔及內疚，希望向事主道歉。法官則認為自閉症不妨礙被告認清對錯，他自行停藥令情緒失控是「咎由自取」，行為令事主有昏迷甚至窒息死亡的可能，事主亦大感驚恐和無助，事後經過事發地點猶有餘悸，終判被告囚16個月。

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