香港高球公開賽11月舉辦　高球會未答借「舊場」費用 (12:12)

康文署將於明天接管粉嶺高球場32公頃土地，其後於9月11日在借出給香港哥爾夫球會舉辦國際賽事，郭永亮今出席公開賽發布會時指，一直與政府保持密切溝通，相信會順利交接。他亦透露，「很有可能」明年會繼續舉辦香港高爾夫球公開賽，未來亦會有個別比賽在2024年或以後在香港舉辦。對於向政府借場的收費，郭永亮未有正面回應，僅指尊重政府收回土地決定，和對政府支持體育賽事感到高興。

郭永亮致辭時指，公開賽首次被列為亞洲巡迴賽國際系列賽其中一站，相隔3年復辦的賽事會較以往更有聲有色。他亦説，欣賞香港年輕高球手，在粉嶺高球場上看到他們的才華，而在國際舞台上出色表現亦突顯香港高爾夫實力愈來愈強大。

賽事方面，哥球會公布部份確認參賽球手，包括去年英國公開賽冠軍史密夫（Cameron Smith）、上屆衛冕冠軍奧爾斯比（Wade Ormsby），以及本地球員許龍一。賽事總獎金高達200萬美元。賽事首兩天（9日及10日）免費開放予公眾入場，其後的單日門票售價為200港元，市民即日起可於Ticketflap購票。