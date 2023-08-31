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東涌翔東路校巴與雙層巴士相撞34人傷　警初步料校巴越線肇禍 (12:41)

今晨（31日）7時許，一輛校巴與一輛愉景灣巴士於東涌翔東路近深水角變電站對出相撞，兩車其後衝入路邊草叢，校巴右邊車身嚴重損毁，司機一度被困車內，雙層巴士車頭毁爛。意外中共有34人受傷，包括19名學童、保母車司機及保母、13名巴士乘客；其中3人情况嚴重，分別送往北大嶼山醫院、瑪嘉烈醫院及仁濟醫院。其餘沒有受傷的巴士乘客，則由另一部車接走。警方初步調查發現肇事時兩車處於同一行車線，相信校巴偏離原本行車線越線行駛，導致兩車車頭相撞。

新界南總區調查及支援組警司徐鎮東指，涉案的25歲巴士司機有兩年相關駕駛經驗，今早5時半起開始工作，意外時正駕駛第二轉由愉景灣廣場出發往欣澳巴士；65歲的保母車司機則有20年相關駕駛經驗，今早7時半開工，接載學童由屯門往愉景灣。他又說，現場非交通黑點。

意外後消防派出多輛救援車輛到場，部分傷者坐在路邊等候救援，救護員為傷者治理傷勢，再分流安排送院。劉姓巴士車長車禍中一度被困，由救護員戴上頸箍再扶落車。他在場表示，指事發時校巴突然越線，當時他已立刻煞車，但距離太近，最終兩車相撞。警方正調查意外原因。

英基學校則確認，涉事校巴為一輛前往愉景灣英基智新書院（ESF Discovery College）的校巴。校方與英基學校協會的工作人員亦在場為有需要人士提供支援。英基學校協會正聯繫乘坐校車的學生家長，並直接與校巴營運商協調。

離島民政事務處亦在北大嶼山醫院急症室設立跨部門援助站，聯同其他政府部門為市民提供適切協助，查詢熱線為3467 7564或 3467 7565。

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