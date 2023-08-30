回應環境局質疑　日本駐港總領事館稱核污水經處理後輻射物質符標準 (18:05)

謝展寰亦提到本港有興趣參與核污水監察工作，日方未有正面回應會否考慮，僅透露今年下半年及明年，國際原子能機構將作「實驗室間比對」，即由兩個以上實驗室做相同檢測，監察實驗室能力，當中有第三方實驗室參與，強調監察工作將會持續，「直到最後一滴處理水安全排放」。

至於謝展寰日前提到，福島今年捕獲1條銫含量超標約180倍的「許氏平鮋」魚，稱擔心的並非核污水能否符合標準，而是日方如何保證30年排放對環境及食安影響。日領館回應表示，該港口並無商業捕魚活動，當局已設置圍欄等防止魚類逃出，因此無對日本食安構成影響，亦與排放「處理水」無關，重申要求港府盡早取消進口限制。