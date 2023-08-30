政府指「港語學」部分活動涉刑事或未交齊資料　未能發還相關開支　早前按律政司意見向警舉報 (17:48)

民政事務總署指，「港語學」16個獲批撥款申請中，有兩項活動（包括徵文計劃）或涉刑事罪行，已向警方舉報，涉款約17萬元，「事件未查清前，民政處不能發還有關活動的開支」，另指「港語學」有6項活動無按計劃進行，或未有提交活動報告和相關資料，涉款約34.6萬元。至於「港語學」有7項活動完成並已提交活動報告，總署已發還約117.7萬元，其餘一項則涉及同區另一項未有提交報告的活動，兩項活動會一併處理。

總署指，「港語學」就徵文計劃在2020年12月8日向中西區民政事務處提交文集初稿，民政處同月去信「港語學」，指出部分所提交的文章涉及粗言穢語、含有爭議性、令人誤會及不安、或影響社區和諧的元素，並非是項活動的原意和目的，亦有違「社區參與計劃」促進社會和諧及相互尊重的原意，遂要求「港語學」交代如何跟進及糾正，亦由同年12月22日至翌年2月底多次與「港語學」以書信和電郵溝通，再三指出有關問題，指「港語學」只作少量修改，以及表明不同意民政處看法。及至2021年2月19日，民政處再次去信「港語學」，表明若於2021年3月5日前仍然未適當修訂有關文章，將不會發還有關活動開支；民政處其後一直沒有收到「港語學」的再修訂版本。

民政事務總署指，「港語學」曾於2021年12月21日向民政處查詢發放剩餘款項的事宜，處方於翌年1月12日回覆指有關個案正在處理中；考慮到發還有關活動開支的事件膠着，民政處就如何處理撥款諮詢律政司意見。據律政司意見，該等文章或構成刑事罪行，民政處按程序向警方作出舉報。民政處又指，該處並無聲稱聯絡不上「港語學」；至於警方的調查過程、採取什麼行動和何時採取行動，民政處指沒有資料，不會評論。