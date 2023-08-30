明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

政府指「港語學」部分活動涉刑事或未交齊資料　未能發還相關開支　早前按律政司意見向警舉報 (17:48)

捍衛廣東話組織「港語學」早前宣布解散，主席陳樂行稱遭民政事務處至今拖欠實報實銷活動開支達30多萬元，亦稱民政事務處曾指未能聯絡「港語學」。民政事務總署回覆本報查詢時，否認「拖欠」款項，指「港語學」部分撥款申請涉及刑事罪行，亦有申請未交齊活動報告等資料，故未能發還開支，又指早前因應律政司意見而按程序向警方舉報「港語學」的文章。

民政事務總署指，「港語學」16個獲批撥款申請中，有兩項活動（包括徵文計劃）或涉刑事罪行，已向警方舉報，涉款約17萬元，「事件未查清前，民政處不能發還有關活動的開支」，另指「港語學」有6項活動無按計劃進行，或未有提交活動報告和相關資料，涉款約34.6萬元。至於「港語學」有7項活動完成並已提交活動報告，總署已發還約117.7萬元，其餘一項則涉及同區另一項未有提交報告的活動，兩項活動會一併處理。

總署指，「港語學」就徵文計劃在2020年12月8日向中西區民政事務處提交文集初稿，民政處同月去信「港語學」，指出部分所提交的文章涉及粗言穢語、含有爭議性、令人誤會及不安、或影響社區和諧的元素，並非是項活動的原意和目的，亦有違「社區參與計劃」促進社會和諧及相互尊重的原意，遂要求「港語學」交代如何跟進及糾正，亦由同年12月22日至翌年2月底多次與「港語學」以書信和電郵溝通，再三指出有關問題，指「港語學」只作少量修改，以及表明不同意民政處看法。及至2021年2月19日，民政處再次去信「港語學」，表明若於2021年3月5日前仍然未適當修訂有關文章，將不會發還有關活動開支；民政處其後一直沒有收到「港語學」的再修訂版本。

民政事務總署指，「港語學」曾於2021年12月21日向民政處查詢發放剩餘款項的事宜，處方於翌年1月12日回覆指有關個案正在處理中；考慮到發還有關活動開支的事件膠着，民政處就如何處理撥款諮詢律政司意見。據律政司意見，該等文章或構成刑事罪行，民政處按程序向警方作出舉報。民政處又指，該處並無聲稱聯絡不上「港語學」；至於警方的調查過程、採取什麼行動和何時採取行動，民政處指沒有資料，不會評論。

相關字詞﹕編輯推介 港語學 民政事務處

上 / 下一篇新聞