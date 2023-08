被控強姦印傭　保險經紀自辯稱事主先引誘後索款 (17:25)

控方指稱的企圖強姦事件於2020年7月發生,被告周家瑋自辯指,有一晚和妻子在家中客廳飲紅酒,妻子邀請事主X一同飲酒,其後妻子離開,留下他和X聊天。X問他為何愛上妻子,他則問X如何認識其丈夫,自此兩人變得熟絡。

被告供稱同年7月晚上,他被穿連身睡裙的X叫停。X問「先生,do you want me?」,同時將雙腿蹺在他手上,兩人互吻和撫摸下體。他問X想要什麼,X答「give me money」。他理解X正索取性交易報酬,所以提出支付500元,惟X加碼改為要求1000元,並稱「OK啦先生,you are so hard」。後來他聽到妻子的腳步聲,隨即離開。

至於同年8月的強姦事件,被告供稱當時寓所沒有開燈,他和X脫下褲子做愛,兩人自願發生性行為。他指當時擔心X的行為有異,所以私下錄音做證,錄到「Shoot where? Shoot inside?」的字眼,顯示他問X可否在體內射精。兩人完事後,他就向X支付500元。

被告表示,X翌日要求他支付5萬元報酬,他拒絕付款,並表明會終止和X的僱傭合約。後來他收到妻子來電,得知X投訴被他非禮,他擔心「畀老婆知道就家變」。聆訊明(31日)續。