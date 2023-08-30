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被控強姦印傭　保險經紀自辯稱事主先引誘後索款 (17:25)

育有兩女一子的已婚保險經紀涉2020年在家中強姦印傭，他否認企圖強姦及強姦共兩罪，今（30日）於高院自辯。被告供稱，印傭不時主動摸其身體，「一邊撩我，一邊say no」，他「受唔住引誘」就和對方做愛。他又稱，印傭一度索取5萬元報酬，他有感「瀨咗嘢」拒絕付款，印傭就將事件告訴其妻子。

控方指稱的企圖強姦事件於2020年7月發生，被告周家瑋自辯指，有一晚和妻子在家中客廳飲紅酒，妻子邀請事主X一同飲酒，其後妻子離開，留下他和X聊天。X問他為何愛上妻子，他則問X如何認識其丈夫，自此兩人變得熟絡。

被告供稱同年7月晚上，他被穿連身睡裙的X叫停。X問「先生，do you want me?」，同時將雙腿蹺在他手上，兩人互吻和撫摸下體。他問X想要什麼，X答「give me money」。他理解X正索取性交易報酬，所以提出支付500元，惟X加碼改為要求1000元，並稱「OK啦先生，you are so hard」。後來他聽到妻子的腳步聲，隨即離開。

至於同年8月的強姦事件，被告供稱當時寓所沒有開燈，他和X脫下褲子做愛，兩人自願發生性行為。他指當時擔心X的行為有異，所以私下錄音做證，錄到「Shoot where? Shoot inside?」的字眼，顯示他問X可否在體內射精。兩人完事後，他就向X支付500元。

被告表示，X翌日要求他支付5萬元報酬，他拒絕付款，並表明會終止和X的僱傭合約。後來他收到妻子來電，得知X投訴被他非禮，他擔心「畀老婆知道就家變」。聆訊明（31日）續。

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