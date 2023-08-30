認為「九十二籤」爆炸品案還押者簽令狀　退休婦囚5個月 (17:10)

辯方求情稱，被告林明儀（64歲）重犯機會低，因她有意服刑後移居台灣。辯方又指，林過往有獨力撫養兩名兒子的背景，故她明白有需要人士的難處才會探訪還押者。裁判官判刑時指，本案性質嚴重，監禁是唯一合適的刑罰。被告涉串謀偽造文書且處於警方保釋的情況下，到懲教署院所內找其他還押人士協助她，繼而干犯意圖妨礙司法公正罪，官斥被告目無法紀及明目張膽，最終判被告就3罪須部分分期執行，總刑期為5個月。

本案由警方國安處負責。案情指，在荔枝角收押所還押的被告張家俊（33歲）和何卓為（39歲），早前準備對警方提出民事訴訟。入稟期限於今年3月屆滿，被告林明儀和外賣員顏學健（33歲）多次到收押所探訪，與兩人討論訴訟程序和協助處理文件。

根據探監對話錄音，林明儀探監時向張表示已有人幫他簽署傳訊令狀，以及向何表示她已在傳訊令狀假冒何的簽名，事後分別幫兩人文件呈交法院。警方今年6月拘捕各人，剛獲警方保釋的林明儀前往探望另一還押男子，要求該人協助傳話，要張、何兩人「企硬」簽名屬實，男子表示只會傳達「冇嘢講」。警方在林的寓所搜出相關傳訊令狀，而傳訊令狀須由申請人親自簽署。