發展局：地政總署風險為本處理工廈違契　籲勿忘工廈火警慘痛教訓 (16:51)

發展局表示，工廈本應用作工業運作，大廈的消防設備及走火設施並不預期用於應對一般商業活動。當違契用途引來公眾進出工廈單位，例如食肆、學習中心及商店等，由於這些人士不熟悉工廈環境，也未必懂得如何逃生，如發生火警將十分危險。發展局呼籲，勿忘過往工廈火警事故帶來的慘痛教訓，應引以為鑑，又指每當不幸事故發生，輿論都會要求政府加強執管，故政府有責任秉持保障公眾安全為先的宗旨。

發展局續指，違反地契及食肆牌照要求等其他法例的業務，沒有按機制申請地契豁免、適用牌照及繳付相關費用，自然能以較低成本經營，對同行其他循規經營者顯然不公平。

發展局亦指，若老舊工廈業主一致同意，可申請重建或改裝整幢工廈，並受惠於放寬地積比、標準地價或免收地契豁免書費用等措施，以徹底改變用途並更新工廈內的裝置。對於未有計劃重建或改裝的工廈，政府亦作出酌情安排，容許工業用途及某些非工業用途並存，主要條件是該等非工業用途必須，屬不吸引公眾人流的性質；若屬文化藝術、創意產業及創新科技的指明用途，更在指明期限無須作出申請便獲地契豁免許可。