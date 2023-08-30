明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

發展局：地政總署風險為本處理工廈違契　籲勿忘工廈火警慘痛教訓 (16:51)

位於觀塘駱駝漆大廈3座的「光榮米線」被指違反地契並已停業，其他單位亦陸續收到地政總署執管通知。發展局於facebook專頁表示，局方有明確政策，在保障公眾安全前提下鼓勵善用工廈，地政總署亦一直按「風險為本」原則，並基於公眾安全及公平營商兩個公眾利益考慮處理工廈違契。發展局強調，地政總署會繼續按照部門政策及工作優次，對違反地契個案採取執管行動，並按風險為本原則，率先處理涉及對公眾安全構成潛在風險的個案。

發展局表示，工廈本應用作工業運作，大廈的消防設備及走火設施並不預期用於應對一般商業活動。當違契用途引來公眾進出工廈單位，例如食肆、學習中心及商店等，由於這些人士不熟悉工廈環境，也未必懂得如何逃生，如發生火警將十分危險。發展局呼籲，勿忘過往工廈火警事故帶來的慘痛教訓，應引以為鑑，又指每當不幸事故發生，輿論都會要求政府加強執管，故政府有責任秉持保障公眾安全為先的宗旨。

發展局續指，違反地契及食肆牌照要求等其他法例的業務，沒有按機制申請地契豁免、適用牌照及繳付相關費用，自然能以較低成本經營，對同行其他循規經營者顯然不公平。

發展局亦指，若老舊工廈業主一致同意，可申請重建或改裝整幢工廈，並受惠於放寬地積比、標準地價或免收地契豁免書費用等措施，以徹底改變用途並更新工廈內的裝置。對於未有計劃重建或改裝的工廈，政府亦作出酌情安排，容許工業用途及某些非工業用途並存，主要條件是該等非工業用途必須，屬不吸引公眾人流的性質；若屬文化藝術、創意產業及創新科技的指明用途，更在指明期限無須作出申請便獲地契豁免許可。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 工廈 光榮米線

上 / 下一篇新聞