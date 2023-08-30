啟德碼頭接駁交通不足　葉劉淑儀批楊潤雄諉過於人 (16:42)

葉劉淑儀指，郵輪碼頭啟用多年來管理沒有改善，仍然面對交通配套問題等，「旅客落船依然無車搭，輕軌鐵路、水上的士依然得個講字，碼頭商舖依然十室九空，經濟輻射效益近零」。她又說，專責掌管及監督郵輪碼頭計劃推行的一個旅遊事務助理專員職位，已於2018年起變成常額職位，質疑助理專員、旅遊事務專員、局長等一系列官員有何貢獻，「區區幾條接駁巴士綫，要勞煩政務司副司長牽動數十人召開兩次『啟德郵輪碼頭交通協調統籌會議』（8月8日及16日）來補鑊」。

她認為，郵輪來港早有排期，專員絕對有充足時間聯絡營運商和船公司，查詢旅客資料，監督、統籌及安排接駁交通等各類配套。葉劉淑儀又批評，政府最初把郵輪碼頭定位為旅遊景點，本身已「捉錯用神」，認為當局應打通郵輪碼頭的道路網與交通運輸配套，讓遊客方便快速地往返景點，「遠比搞『香港手信市集』這些枝葉重要」；她又建議可舉辦市集、音樂會、啤酒節等活動，並考慮以較相宜的租金或較靈活的條件，引入需要大量空間的攀石場、彈床場、溜冰場、射藝中心、兒童賽車場，以至大型親子遊樂中心等。

葉劉淑儀亦促請楊潤雄及各旅遊專員出席立法會經濟發展事務委員會討論啟德郵輪碼頭的特別會議，接受議員質詢及問責。