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觀塘社區健康中心女子涉廁格謀殺鄰居被捕　警料疑兇攜刀及磨刀石　不排除有預謀 (22:20)

【22:20更新】下午近3時，警方接報兩名女子在觀塘協和街60號觀塘社區健康中心大樓的地下女廁互毆，其中一名年約70至80歲的女子昏迷，送往聯合醫院後死亡，另一名中年女子手受傷，清醒同送院，其後被捕。據悉報案職員曾提及有人亮刀。警員封鎖現場調查。案件列謀殺。警方初步相信兇器由被捕人帶往現場，不排除有預謀殺人。

現場消息指，中年女子本身陪同死者到上址看醫生，其後死者衣服被弄濕，女子在廁所協助死者整理衣服時，曾因換衫與否問題爭執，並在女廁內大打出手，事後有人將自己反鎖廁所內。警方初步調查二人為鄰居關係，被捕者沒有精神病紀錄，警方正調查二人爭執原因及殺人動機。

觀塘警區助理指揮官（刑事）湯淦維指，死者79歲姓翁，頭部及頸部有多處嚴重刀傷，後腦有嚴重骨裂；被捕人51歲姓柯，手指輕微𠝹傷。警方初步調查顯示，柯陪同翁到上址覆診，等候期間，柯陪同翁進入女廁。在廁所內，柯協助翁抹乾被水沾濕的衣衫，其後，當兩人進入同一廁格，大約半分鐘後，廁格傳出多次猛烈撞擊的聲音，但並無聽到死者任何求救聲，員工見狀隨即向中心醫護人員求助。

當醫護人員進入廁所後，發現二人仍然在廁格內，柯則拒絕開門及作出任何回應。醫護人員隨即報警求助。在消防人員協助下，成功進入廁格，並將柯移離，及向翁進行急救。警方在廁格內檢獲相信被用作為兇器的菜刀及磨刀石，警方隨即以謀殺罪拘捕柯。

湯指，初步調查發現死者獨居，與被捕人為鄰居關係。有關兇器相信由被捕人帶去現場，警方不排除被捕人今次犯案有預謀，正從被捕人背景、與死者交往等作出深入調查，調查犯案動機。湯指，初步未見二人之前有糾紛，被捕人並非精神病患指，但醫生認為被捕人當時的精神狀態，需要接受治療，故將其轉送青山醫院。

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