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嶺大調查指學童快樂指數微跌　醫生指孩童疫下少社交或影響腦部發展 (15:45)

嶺南大學今（30日）公布，本年度香港學童快樂指數為6.62分，較上年低約2%，研究團隊稱跌幅輕微，以及學校生命教育指數回升，令快樂指數保持穩定及降低校園欺凌現象。有醫生表示，疫情或影響孩童腦部發展，以及學校及家中受傷害的風險較高，認為開學後學校及家長應重點關注學童精神健康。

研究團隊今年3月起收集10所小學和10所中學共1795名小學學生、1448名中學學生及146名老師問卷。調查結果顯示，學童整體快樂指數為6.62分（10分為滿分），較上學年的6.77分輕微下跌約2%。

調查量度學童的「心理資本」，包括關愛、堅毅、智慧及行動等範疇，並發現當中的「智慧指數」下跌，是學童快樂指數下跌的要因。嶺南大學STEAM教育及研究中心總監何濼生表示，「智慧指數」包括學童自我管理，以及處理情緒等方面，對快樂指數有關鍵影響。

調查亦就校內有關珍惜生命、鼓勵發展所長等的教育活動評分，量度「生命教育指數」，指數越高則越有效減低欺凌情况。調查發現指數連續兩年上升。何濼生指，欺凌事件主要發生於小學，或與較少學業壓力有關。他關注教師的生命教育培訓不足，指現約7成老師對生命教育感興趣，但只有4成教師稱曾受培訓，他認為培訓應涵蓋所有在職或有意成為老師的在學人士。

香港大學臨床醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指出，疫情三年半前發生，香港亦是全球暫停面授時間最長的地區，許多剛升讀小學及中學的學童近幾年缺乏社交，難以適應校園生活。他補充，不同研究亦指出於疫情期間，年紀較小的兒童成長時，腦部發展或已受影響，因此於學校及家中受害的風險較高，希望為學生提供校本支援及正向親子教育。

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