保良局屬下小學幼稚園將共享校園設施　幼稚園生可參加小學興趣班 (14:28)

新學年5間津小被教育局「派0班」小一。在學界憂「縮班殺校潮」之際，保良局推出新猷，被問是否藉此幫助穩住學生來源，保良局教育總主任（學前教育及小學）劉志聰說，各區資助和直資屬校過往一直「辦得不錯」，當中不少學校的報名人數超越收生額，希望藉計劃讓家長感受屬校幼稚園與其他幼稚園不同，「我諗（新計劃）都係加強咗我哋嘅吸引力嘅」。

劉志聰續說，新計劃不會削減屬下小學學生所獲資源，屬下小學校長有商議，例如在考試周借出校舍空間，相信小學生與幼稚園生多交流，可助群性發展。他稱，保良局作為大型辦學團體，有見幼稚園相對有空間不足等問題，應打破框架，冀以計劃助提升教育服務質素，不排除日後將計劃擴展至屬下中學。

位於大埔區的保良局田家炳千禧小學校長陳寶玲舉例，校內單車徑將開放予區內保良局幼稚園；校方亦為配合推動國民身分認同的學習宗旨，會支持學生參加中華文化活動，故小學會與幼稚園會合辦節慶活動，「讓他們體驗中華文化氣息和氛圍」。

位於土瓜灣的直資校、保良局林文燦英文小學校長文詩詠說，在計劃下會與幼稚園生合作做科學探究等活動，又稱會拍攝與計劃相關的大型節目花絮片段，上載校網、校方微信公眾號、內地社交媒體「小紅書」和YouTube頻道，讓公眾觀看。

教育局副局長施俊輝指，該計劃讓保良局的小學軟件、硬件資源全面開放，期望更多辦學團體效法，相信有助提升整體教育服務。保良局主席陳黎惠蓮認同外界學校可跟隨做法，透過合作幫助較擠迫或人手不足的學校。