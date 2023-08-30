中大研究指6至8歲童疫後近視率較疫情前升5成　料因疫後生活方式未改 (14:26)

研究團隊從其「香港兒童眼科計劃」中收集 20527名6至8歲兒童的數據，分析他們在2015年至2021年間的近視率變化，覆蓋新冠爆發前、防疫措施實施及面授課暫停期間，及防疫措施放寬並恢復面授課後的3個研究時期。研究數據包括屈光度、眼軸長度，以及了解他們參與戶外活動、觀看電子螢幕及近距離工作時間的調查問卷。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼「香港中文大學賽馬會瞳心童行計劃」總監任卓昇表示，光學矯正等方法雖能提高視力，但不能減少近視眼由於眼軸增長而出現併發症的風險。他建議學童增加戶外活動時間至每天2小時，及保持30至50厘米的閱讀距離、每次少於半小時，並避免在黑暗環境中工作。

任卓昇表示，控制近視的療法有低濃度阿托品眼藥水和紅光療法，根據過往研究，低濃度阿托品眼藥水可將近視進展減慢67%，及可將近視減少發病47%；紅光療法則透過低劑量650nm紅光，增加眼底血管一氧化氮的釋放，擴張血管，提高血液流通，令眼底脈絡膜增厚，從而控制眼球增長與近視加深，治療1年後，與對照組相比，紅光治療組近視進展控制可達73%。