槍殺姨舅囚終身 女保鑣申終院上訴證明書被拒 (14:09)

申請人詹心桀（48歲）要求終院釐清兩項爭議，包括《殺人罪行條例》有否削弱被告在《基本法》和《香港人權法案》下的「無罪假定」權利；以及當控方依賴被告的謊言證明被告有罪，法官應否向陪審團提及這一點，即作出「謊言指引」（lies direction）。

上訴庭在判辭表示，謀殺罪被告冀以「減責神志失常」為由抗辯，舉證責任在於被告本人，並無違反《香港人權法案》，因為被告不必反駁謀殺罪的元素，只須證明因精神異常可以減輕刑責，控方仍須就謀殺行為和意圖舉證，此舉不影響「無罪假定」原則。

申請方提出，被告可能在合理懷疑之下被定罪，但上訴庭反駁指，謀殺的罪行元素不存在合理懷疑，如果被告獲接納減輕責任，就不能判謀殺罪成，要改為誤殺罪成。上訴庭又指，申請方的陳辭充斥假設性意見，且欠缺海外權威案例，並非合理可爭辯的法律問題。

申請方提出另一項議題，是控方指控被告佯裝精神病症狀，原審法官卻沒有妥當指引陪審團。不過上訴庭質疑，大部分案例說明「謊言指引」並不恰當，而且詹心桀沒有在原審作供，她對精神科醫生的陳述前後不一，辯方傳召的精神科醫生亦認為她沒有精神問題，所謂精神失常的基礎成疑。上訴庭又稱，原審法官當時已恰當引導陪審團，遂駁回本案上訴申請。