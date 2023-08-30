明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

槍殺姨舅囚終身 女保鑣申終院上訴證明書被拒 (14:09)

女保鑣詹心桀於2018年在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，判終身監禁。詹心桀被上訴庭駁回上訴許可之後，再申請上訴至終審法院的證明書。上訴庭今（30日）頒判辭指，上訴議題欠缺合理可爭辯之處，拒頒終院證明書。

申請人詹心桀（48歲）要求終院釐清兩項爭議，包括《殺人罪行條例》有否削弱被告在《基本法》和《香港人權法案》下的「無罪假定」權利；以及當控方依賴被告的謊言證明被告有罪，法官應否向陪審團提及這一點，即作出「謊言指引」（lies direction）。

上訴庭在判辭表示，謀殺罪被告冀以「減責神志失常」為由抗辯，舉證責任在於被告本人，並無違反《香港人權法案》，因為被告不必反駁謀殺罪的元素，只須證明因精神異常可以減輕刑責，控方仍須就謀殺行為和意圖舉證，此舉不影響「無罪假定」原則。

申請方提出，被告可能在合理懷疑之下被定罪，但上訴庭反駁指，謀殺的罪行元素不存在合理懷疑，如果被告獲接納減輕責任，就不能判謀殺罪成，要改為誤殺罪成。上訴庭又指，申請方的陳辭充斥假設性意見，且欠缺海外權威案例，並非合理可爭辯的法律問題。

申請方提出另一項議題，是控方指控被告佯裝精神病症狀，原審法官卻沒有妥當指引陪審團。不過上訴庭質疑，大部分案例說明「謊言指引」並不恰當，而且詹心桀沒有在原審作供，她對精神科醫生的陳述前後不一，辯方傳召的精神科醫生亦認為她沒有精神問題，所謂精神失常的基礎成疑。上訴庭又稱，原審法官當時已恰當引導陪審團，遂駁回本案上訴申請。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞