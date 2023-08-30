囚犯聯同胞妹賄懲教助運違禁品囚3至6個月　懲教助理擬認罪 (13:59)

荔枝角收押所囚犯吳天文（35歲），以及其胞妹吳樂澝（31歲），同承認3項向公職人員提供利益罪。吳天文因另案繼續還押，吳樂澝則准保釋候判；被控3項公職人員接受利益罪的二級懲教助理金永勤（34歲）亦擬認罪，辯方早前指他有自閉症，希望押後待準備臨床心理學家報告協助判刑。

兩名被告承認的案情指，吳樂澝與金永勤在2022年5月至8月期間，無適當權限下多次通訊及會面，吳樂澝將兩副眼鏡、非懲教署指定品牌的香煙、打火機、筆記簿及文具等物品交予對方，並向他提供三筆賄款共10100元。吳天文及吳樂澝在警誡下承認向金提供過萬元賄款，作為對方將上述物品攜帶入收押所交予吳天文的報酬。

辯方今為兩人求情指，兩被告分別出於想改善自己獄中生活及關愛兄長而犯案。惟裁判官直指，吳樂澝即使因關愛兄長及愚蠢犯事，亦非減刑理由，她已是成年及已婚人士，而且多次接觸另一被告金永勤，反映她知道違法，但仍甘願被兄長利用。吳天文則是本案的始作俑者，利用胞妹犯案。法庭分別判處兩人囚半年至3個月不等。