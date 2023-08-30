迫男童手淫及口交兼威脅對方銷案　無業漢一度缺席聆訊今認罪候判 (12:32)

被告楊懷恩（32歲）承認三項以威脅手段促致他人作非法的性行為罪、各一項製作兒童色情物品、普通襲擊、意圖妨礙司法公正、不按法庭的指定歸押罪，另各一項以威脅手段促致他人作非法的性行為、製作兒童色情物品罪則存檔法庭。

案情指，事主X案發時13歲，智商處於臨界值的80，亦有專注力不足及過度活躍症。他在2018年與被告經共同朋友認識。2020年4月1日，被告帶X到粉嶺華明邨一個單位內，隔著衣服用陽具磨擦X的骨盆位置，又強迫對方為他手淫，威脅X若不照辦就會打他。4月14日及20日，被告兩度在大埔大窩村公廁強迫X替他口交及手淫，威脅X若不照辦就會打他，並曾以電話拍攝過程。X的父母因發現X經常晚歸，向學校社工求助，X及後向社工披露被告行為，事件最終報警處理。

X在認人手續中認出被告，警方亦在被告電話發現X為被告手淫和口交的片段。6月21日，被告在粉嶺嘉盛苑外截停X及拉扯其頭髮，並稱「你之前認人認到我，你係咪好開心啊，搞到我俾人收咗部電話」，又威嚇X若不銷案便會安排某人襲擊他。被告被起訴後在8月12日缺席聆訊，法庭發出拘捕令。被告至2022年6月再被捕。