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政府應對啟德郵輪碼頭交通 7天花59萬 明天起取消3條免費穿梭巴線 (23:39)

啟德郵輪碼頭月初被郵輪旅客批交通配套不足，須排長龍候車，政府其後用公帑補救，提供多條免費巴士、又向的士派50元石油氣券等。文化體育及旅遊局今日（29日）向立法會提交文件，透露由本月9日至20日7天交通措施支出約59萬元，政府會按與碼頭營運商簽訂的租約條款及過去工作安排，決定各方最後應付開支。

政府早前已表明不會長期高度介入碼頭營運，局方亦於文件公布，會逐步把碼頭交通管理服務交回碼頭營運商或郵輪公司負責，「名勝世界壹號」明日起的抵港航次，將以優惠價向旅客提供岸上行程及交通服務，三條往尖沙咀、金鐘、旺角的免費穿梭巴士線會取消。至於現仍免費，往尖沙咀的城巴20R、往啟德站22R及往觀塘APM的九巴25R巴士線，政府稱會繼續審視，短期內讓其恢復收費。

早前當局提供免費巴士後，不少旅客均乘巴士離開碼頭，引的士業界不滿。局方於文件中指，當預計輪候的士人流將近清散，碼頭營運商會提早10分鐘透過即時通訊系統向的士業界發放優惠券截止派發時間，避免的士白走一趟。在截止派發時間前抵達碼頭的士，即使沒有載乘客，仍可獲發優惠券。在本月9日至20日期間的6個「名勝世界壹號」航次，每個航次派出介乎152至225張石油氣券，每航次約400人坐的士。海洋光譜號本月19日航次則派出109張，325人乘的士離開。

局方認為，在政府兩周高度介入下，旅客下船後離開碼頭的安排暢順，將按過去兩周處理郵輪碼頭人流管理經驗，強化郵輪碼頭管理工作的協調，包括協調碼頭營運商與運輸署、警察和其他相關部門溝通及跟進，政府會密切監察，如有需要會及早介入。

局方又指，會責成碼頭營運商加強統籌角色，與郵輪公司、交通營運商和接待郵輪乘客的旅行代理商等，就每個航次的上落船安排緊密溝通，並為每個航次「量身訂造」妥善規劃和安排，確保足夠交通服務。碼頭營運商須向政府就每個航次提交計劃及處理相應支出，例如自行承擔開支、向郵輪公司或乘客收取費用等。局方會引用租約條款向碼頭營運商就交通安排訂立具體績效指標，確保改善措施能持續落實。

局方稱，未來會繼續加強碼頭公共交通配套，運輸署已安排城巴20A巴士昨日(28日)起延伸總站至郵輪碼頭，今年第四季亦將開辦來往碼頭及尖沙咀的20X循環線。

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