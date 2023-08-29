國務院公布河套深圳科創園區規劃 研港企可用港法律解決合同糾紛 (20:23)

河套深港科技創新合作區涵蓋兩個部分，深圳園區佔地3.02平方公里、香港園區（即港深創新及科技園）佔地0.87平方公里，分布在深圳河兩邊，由福田口岸及皇崗口岸連接。

《規劃》全文逾1萬字、共30項措施，涵蓋深圳園區發展定位、目標、總體布局及與香港園區的協作等。其中數據跨境流動方面，提出支持經備案的科研機構及企業在保障安全前提下，實現「科學研究數據跨境互聯互通」；探索允許符合條件的香港通信服務商，在海關監管區域內建設通信基礎設施，並開展取消手機長途和漫遊費試點。

在法律方面，《規劃》提出在不違反國家法律基本原則等前提下，研究允許在深圳園區海關監管區域內註冊的港資企業，可協議選用香港法律解決合同糾紛，並選擇香港為仲裁地。《規劃》亦涵蓋稅務安排，在深圳園區工作的香港居民，個人所得稅超過香港稅負的部分，可以免徵。

《規劃》目標到2025年，深圳園區與香港園區基本建立高效的深港科技創新協同機制、皇崗口岸完成重建、深圳園區監管模式運作成熟；到2035年「與香港園區協同創新的格局全面形成」，成為世界級的科研樞紐。

至於「香港園區」，孫東傍晚在facebook發文，表示港深創科園第一期規劃已初步完成，首批三棟大樓會於2024年底起逐步落成，提供包括可支援高規格濕實驗室的大樓和設施以及人才公寓；餘下用地將透過招商引資，興建科研及產業設施。園區第一期將包括生命健康科技區、產學研區、人工智能與數據科學區、新科技先進製造區，以及人才住宿區，並有訪客住所、商業及附屬設施等。