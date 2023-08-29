機場擬設無人駕駛系統連接東涌、港珠澳大橋　航天城增碼頭可泊遊艇 (17:09)

機管局目前正興建連接港珠澳大橋香港口岸人工島及航天城的行人及行車天橋「航天走廊」，供機場專屬的自動駕駛車輛使用。機管局行政總裁林天福早前曾稱，會將「航天走廊」的自動駕駛運輸系統伸延至東涌市中心，興建「機場東涌專道」，無人駕駛小巴每次料可載20多人來往航天城及東涌，預計每小時載5000人次。

據離島區議會最新文件，機管局正就「機場東涌專道」詳細設計，在機場島部分路段，局方建議利用及擴闊機場島東岸現有的沿海維修道路，並在將來途經的發展區附近設置2個中途站；至於連接東涌路段則以高架橋行駛，東涌站兩端將各有一個出入口，連接月台及達東路行人路，方便乘客往來港鐵東涌站及公共運輸交匯處。

局方稱，已評估「機場東涌專道」的環境影響，結果顯示在實施建議緩解措施後，工程符合現有法例要求，相關環評報告現已提交環保署審核，稍後會上載至環保署網頁供公眾查閱。

另外，機管局早前亦提及，計劃於航天城海旁興建航天城碼頭及船隻繫泊設施，預料將可供遊艇停泊，並將美化一帶海濱，建成海濱長廊。局方於最新文件稱，該項目預計今年底至明年初會根據前濱及海床（填海工程）條例刊憲，完成法定程序獲授權後會展開工程。