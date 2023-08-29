3人認去年六四多區塗鴉　准保釋候判 (16:11)

3名被告分別為楊源碩、吳嘉倩，及陳鈺喬，其中楊和吳為情侶。3人原本被控合共12項刑事毁壞罪，其中4罪今獲控方不予起訴，存檔於法庭。

案情指，3人連同一名男子於2022年6月4日凌晨1時至2時許，一同於九龍石硤尾街、鴨寮街、黃竹街、荔枝角道、上海街、砵蘭街、咸美頓街、彌敦道、豉油街、花園街附近，以噴漆損壞公共設施，包括5個電源箱、3個停車收費錶、4支燈柱、2個郵筒、1部偵速攝影機、2支交通燈柱、2個垃圾桶。

案情續指，3人於案發不足一周內依次被捕，警方調查3人手機後發現，吳於同年5月28日傳訊息給楊，表示想「喺六四前一日噴到周街都喺。」楊建議自製噴漆模板（stencil）及建議吳犯案時穿上平日較少會穿的衣服。

辯方求情指，楊和吳為情侶，兩人同於香港設計學院畢業及均現任舞台工人，楊過往曾有一次同類型案底，但該次事件純屬藝術塗鴉，與政治無關，吳則為初犯；陳是初犯，曾於職訓局修讀藝術課程及銜接文學學士課程，畢業後任職時裝店銷售員，日後有意經營時裝生意。辯方冀法庭考慮3人有悔意及輕判。