開班較少中學不准擴班　教聯會憂加快殺校潮　籲暫緩縮班殺校 (16:15)

教聯會今（29日）發表對政府下一份《施政報告》的建議，鄧飛稱，當中包括呼籲政府「暫緩縮班殺校」，讓前線學校有更多時間以消化新生源，包括新冠疫情後有內地生恢復來港返學。

教育局日前更改「中學學位分配辦法」有關開班的要求，以開辦兩班中一的中學為例，如翌年同樣開兩班中一，第三年起最多只可開兩班，有別過往仍有機會開3班中一。鄧飛憂慮導致學界有「貧者愈貧」情况，指局方開學「數人頭」（點算學生人數）後，「一次數人頭定生死」。他又提到，假設開兩班中一的中學，在明年「自行收生」階段，「不知何故如有神助的話，有3班的人數報名，但都不獲准收第3班」。他憂慮家長對相關學校有負面感覺，知悉學校不獲擴班後，學期中就轉校。

日前當局舉行《施政報告》地區諮詢會，有中學生反映高中公民科考察的一天團裡，7小時於旅遊巴渡過。身兼課程發展議會公民科委員會主席的教聯會會長劉智鵬說，為配合特殊教育需要學生（SEN）需要，未來不會取消的一天團，但會加開更多不同日數的考察團。

教聯會主席黃錦良說，疫後復辦公民科考察有限制，包括要先處理學生回鄉證等事宜，未能一下子開辦長線考察團，但認同一天團做法不理想，期望當局推出三至四天團供學校選擇。

另外，教聯會就新一份《施政報告》亦建議政府制定宏觀 STEAM 教育政策並推動政策落地；又建議為本港學校與內地學校結成姊妹校的提供更多津貼，促進兩地學校的交流活動等。