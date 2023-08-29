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男子認反修例示威時襲內地旅客囚14個月　官斥霸凌、仇視 (13:33)

一名於2019年9月2日來港旅遊的內地男子表示「我中國來的」、「這裡是中國香港」，及後遭示威者圍毆。有份施襲的27歲保險經紀早前承認非法集結罪，還押至今日（29日）在西九龍裁判法院被判入獄14個月。裁判官表示事主用普通話表明身份後，無故被人圍毆，反映霸凌及仇視的行為；又指被告追擊事主至旺角警署附近，斥他目無法紀。

控方案情指，當晚11時許，事主董博宣從金都商場沿彌敦道步行，一名女子要求董叫政治口號，示威者亦開始跟隨他。其後有人向董叫罵，繼而施襲，被告參與其中。當晚警方從新聞直播知悉事件，有警員從旺角警署後門衝出以營救事主，並且拘捕被告。事主驗傷後發現身上多處瘀傷。

辯方求情指，被告對於他令事主對香港產生負面觀感而感到抱歉，並指他一開始以為有記者遇襲才出手阻止事主離開。被告事發後積極更生，參與義工服務，有意日後成為議員助理。

署理主任裁判官香淑嫻判刑時直指，當晚約百人在案發地點聚集，襲擊事件歷時5分鐘，被告沒有手持武器。惟案中有加重刑責的因素，包括事主是旅客及無辜路過，因表明是中國人身份而被打，反映霸凌及仇視的行為、被告沒有受到挑釁下施襲，其行為令香港作為國際都市的形象受損，且追擊事主至警署附近，反映他目無法紀，終判被告囚14個月。

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