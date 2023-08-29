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男子偷拍學生裙底照後網上出售　認罪囚10周 (13:28)

案發時20歲男子涉尾隨女學生拍攝裙底照，再在網上討論區售賣照片，4名受害女生分別年僅15歲及16歲。涉案男子今（29日）在荃灣法院（暫代區院）承認3項作出有違公德的行為罪，以及一項非法拍攝私密部位罪，被判監禁10周。區院暫委法官韋漢熙稱，被告將裙底照當作商品出售，加深受害人困擾及被告罪責；求情指被告為癌父籌醫藥費而犯案，有如以引致他人傷痛方法，來減輕親人病痛。

內地出生的被告葉子喬（現年22歲）讀至中六，其後沒完成電腦相關副學士，目前為地產經紀。

控方案情指，有市民瀏覽網上討論區「New-3Lunch」時，發現用戶「BubbleDragon」 於2021年10月2發布帖文附有Google雲端硬碟連結，裏面載有多張不同女學生裙底照片。該名市民經Telegram聯絡被告欲購買影像，惟沒完成交易，並報警處理。警方調查後識別被告身分，並監視被告。

同年11月2日中午，警員跟隨被告從家中前往乘港鐵，被告在車廂注視穿校服的女童D，再跟D在彩虹站下車搭扶手電梯，站在D後方的被告以手機放於她的裙底。警方當場截停拘捕被告，被告警誡下稱「我無做過」，但D證實被告手機內一段裙底影像，未經她同意下拍攝。

被告在錄影會面承認，當日有意並拍攝女童D的裙底照；他亦承認同年5月至9月拍下女童A、B及C的裙底照，又打算在網上出售。其中兩人確認自己放學途中被拍攝。

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