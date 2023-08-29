葉國謙指多人赴宴反映黃智華獲肯定　無須過份指責受歡迎官員 (11:20)

對於特首李家超早前回應事件，指未來會採取新安排，內部分工避免太多高官出席同一活動。葉國謙今早（29日）於港台節目認為，可讓高官及常秘順理成章地按規定不出席活動。他指，事實上高官都不想花太多時間出席類似活動，通常只因工作需要才出席。葉說他過往出席過很多類似活動，形容出席活動屬負擔而非享受。

對於有意見認為當晚活動體現「刷鞋文化」，葉國謙認為很難在歡送宴中體現，若為履職活動則說得通。葉又認為，民政專員未來將會擔任區議會主席，要與商界、地區人士、社團及法團等多接觸。曾擔任區議員的葉國謙認為，若不採用飲宴等各種方式，便會與地區人士脫離，不利於履行工作。另外，葉又不認同當晚活動涉利益輸送，指暫未見過有民政專員調職後重返崗位。

對於全國政協副主席梁振英昨指近年主禮活動興起「娛樂圈化」，例如主禮場外設簽名板，葉國謙認為梁說出事實，但指並非大問題。葉指，對比內地類似活動，認為香港較多「形式嘢」，相反內地則較簡潔，主要為講話及發言，認為本港社團活動應從簡。