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葉國謙指多人赴宴反映黃智華獲肯定　無須過份指責受歡迎官員 (11:20)

黃大仙民政專員黃智華獲地區團體設宴歡送引起爭議前行政會議成員葉國謙指，黃智華必定知道當晚活動為盛大的歡送宴會，認為黃或政府其他人士都要負責，政府亦要深入檢討活動是否浪費及勞民傷財，以及就類似活動制定指引。不過，葉認為當晚有近500人出席不容易，反映黃的工作表現受地區尊重及肯定，反問對一位受歡迎的官員「係咪咁多嘅指責呢?」，葉認為政府應在官員離職的活動作規範，令他們有所適從，從而不會令市民產生誤解。

對於特首李家超早前回應事件，指未來會採取新安排，內部分工避免太多高官出席同一活動。葉國謙今早（29日）於港台節目認為，可讓高官及常秘順理成章地按規定不出席活動。他指，事實上高官都不想花太多時間出席類似活動，通常只因工作需要才出席。葉說他過往出席過很多類似活動，形容出席活動屬負擔而非享受。

對於有意見認為當晚活動體現「刷鞋文化」，葉國謙認為很難在歡送宴中體現，若為履職活動則說得通。葉又認為，民政專員未來將會擔任區議會主席，要與商界、地區人士、社團及法團等多接觸。曾擔任區議員的葉國謙認為，若不採用飲宴等各種方式，便會與地區人士脫離，不利於履行工作。另外，葉又不認同當晚活動涉利益輸送，指暫未見過有民政專員調職後重返崗位。

對於全國政協副主席梁振英昨指近年主禮活動興起「娛樂圈化」，例如主禮場外設簽名板，葉國謙認為梁說出事實，但指並非大問題。葉指，對比內地類似活動，認為香港較多「形式嘢」，相反內地則較簡潔，主要為講話及發言，認為本港社團活動應從簡。

相關字詞﹕編輯推介 葉國謙 黃智華 民政專員

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