涉鄧桂思案兩醫生獲撤誤殺罪　九龍東聯網：兩人隨即恢復職務及臨床工作 (13:34)

被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（43歲）。

聯合醫院回應指得悉法庭決定，院方會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。院方又再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，並會繼續為家屬提供所需協助及加強臨床服務安排，包括改善醫生處方藥物的流程及加強警示。公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通等。

醫療衛生界立法會議員林哲玄及醫管局公關均有到庭旁聽，林形容撤控決定「相當謹慎」，肯定警方和控方努力調查。

醫務委員會前年舉行紀律聆訊，裁定兩名被告專業失當，判除牌3至5個月但緩刑。林指紀律聆訊從專業角度審視事件，若有嚴重失當，其中一個方法是透過此渠道跟進。至於為何控方會撤控，林稱從醫療角度而言，案發時本港並無涉案藥物的相關指引。