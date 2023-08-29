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涉鄧桂思案兩醫生獲撤誤殺罪　九龍東聯網：兩人隨即恢復職務及臨床工作 (13:34)

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診期間，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。兩名涉案醫生各被控誤殺罪，案件今（29日）在東區裁判法院再訊，控方指經考慮後決定撤銷兩項控罪，並已告知死因裁判官有關決定，換言之或會重召死因聆訊。至於訟費事宜，控辯雙方將透過書面形式處理，兩名被告散庭後登上私家車離開，未有回應記者提問。九龍東聯網總監向員工發內部電郵，表示涉案兩名醫生會隨即恢復原有職務及臨床工作。

被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（43歲）。

聯合醫院回應指得悉法庭決定，院方會按既定人事程序跟進有關醫生的原有職務及臨床工作安排。院方又再次就事件向病人家屬致以衷心慰問，並會繼續為家屬提供所需協助及加強臨床服務安排，包括改善醫生處方藥物的流程及加強警示。公立醫院亦已加強培訓，提醒醫療團隊需要與病人及家屬就重要臨床資訊保持密切溝通等。

醫療衛生界立法會議員林哲玄及醫管局公關均有到庭旁聽，林形容撤控決定「相當謹慎」，肯定警方和控方努力調查。

醫務委員會前年舉行紀律聆訊，裁定兩名被告專業失當，判除牌3至5個月但緩刑。林指紀律聆訊從專業角度審視事件，若有嚴重失當，其中一個方法是透過此渠道跟進。至於為何控方會撤控，林稱從醫療角度而言，案發時本港並無涉案藥物的相關指引。

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