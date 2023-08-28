經民聯要求撤樓市「辣招」 減股票印花稅 (21:55)

經民聯又建議，政府應注資20億成立基金，推動「聯廈聯管」先導計劃，為全港樓宇檢驗和維修進度訂立指標，並強化跨部門合作。

經民聯林健鋒建議特區政府下調股票印花稅，由0.13%減至0.05%，從而鼓勵交投和激活股票市場。

至於在交通範疇方面的建議，經民聯亦提出建議為北部都會區引入新公共交通系統、盡快規劃和興建第四條過海隧道、在兩地陸路口岸推動實行更多「合作查驗、一次放行」模式、為乘搭高鐵的常客提供補貼建議等。

在影視、文化方面，他們建議向本地註冊影視公司提供稅務優惠，推出資助措施，吸引海外及內地影視公司來港拍攝、在大灣區成立「香港演藝培訓學院」，培養青年人才。

另外，民建聯立法會議員鄭泳舜、周浩鼎、林琳等亦於今日與文化體育及旅遊局局長楊潤雄會面，建議選定在尖沙咀、中環或觀塘等海濱，舉辦室外的節日或周末市集，加入歌唱表演、藝墟、健身夜等元素推動夜間經濟，亦建議吸引政府吸引海外歌手或樂隊，到內地或澳門演出時一併在香港演出，以及增設更多演唱會場地。