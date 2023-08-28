打擊違規2元乘車兩月查票涉1780人 僅1宗交警方跟進 港鐵上調附加費 個案減35% (22:41)

據警方昨回覆本報，該宗懷疑個案為運輸署上月初已公布，於行動首10日內(7月4日)發現的個案，意味兩個月的聯合行動中，運輸署的巡查小隊約一個半月均沒有任何發現。運輸署早前稱行動期間「幾乎每日」巡查，被問到行動期屆滿後未來會否繼續推行，運輸署昨回覆本報稱會繼續「不定期」聯同公共交通營辦商採取巡查行動。

另外，港鐵於6月25日起亦上調了逃票及違規使用車費優惠的附加費，重鐵網絡附加費由500元提高至1,000元；輕鐵由290元提高至370元，港鐵回覆本報稱，截至上周五（25日）在查票時共發現4,880宗逃票個案，其中842宗涉及違規使用$2乘車優惠，已向相關逃票個案乘客徵收附加費。運輸署則指，據港鐵提供資料，過往約兩個月因違規使用2元優惠計劃而被徵收附加費的個案，平均較附加費上調前1個月下降約35%。