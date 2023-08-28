光榮米線餘波 食環署今巡駱駝漆大廈食肆 提出9宗檢控 (20:08)

食環署更表示，今日（28日）再派員巡查上址大廈，其間發現有人無牌經營食肆，並提出9宗檢控；根據紀錄，現時在觀塘駱駝漆大廈內共有60個處所持有本署簽發的有效牌照，包括5間工廠食堂、53間食物製造廠、1間冰凍甜點製造廠及1間新鮮糧食店。

食環署表示，一直定期派員巡查上述持牌食物業處所和透過突擊巡查行動，打擊上址大廈內無牌經營食肆的情況。由2022年至今（截至8月27日），該署曾派員巡查上址大廈內的食物業處所超過360次，並就無牌經營食肆共提出38宗檢控。

根據《食物業規例》（第132X章）（《規例》），任何涉及出售膳食或非瓶裝的不含酒精飲品供人在其處所內進食或飲用的食物業，須領有該署簽發的食肆牌照；如在工廠大廈內涉及出售或供應膳食供受僱於該座工廠大廈內的任何工廠的人，在其處所內進食或飲用，則須領有工廠食堂牌照。根據《規例》，任何人無牌經營食物業，即屬犯罪，違者可被檢控，一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月，另加每日罰款九百元。