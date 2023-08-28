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商人否認冒廉署查醫生紙　時任診所護士指當時理解被告屬廉署人員 (18:49)

67歲商人涉嫌因其女朋友涉及一宗民事索償案，他疑冒充廉署人員，要求診所職員核實一份醫生證明書。他在被起訴後，涉嫌於YouTube上載多段短片，指稱控方證人幫廉署作偽證，因而被加控妨礙司法公正罪。他今（28日）否認3項冒充廉政公署人員罪及5項妨礙司法公正罪，在西九龍裁判法院受審。涉案診所一名時任登記護士供稱，當日一名姓譚男子自稱廉署人員，要求查核曾在涉案診所工作的醫生所簽發的文件。審訊明續。

被告譚榮柏報稱商人，被控於2021年11月5日向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，作為本案被告，在本案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對他不利的閉路電視片段。

時任診所護士黃結敏供稱，2021年11月5日她接到一名譚姓男子來電，對方自稱「喺icac」，當時黃意識對方是廉署的調查人員。對方要求查核一份由鄭思宗醫生所簽發的文件，黃回覆鄭醫生已不在診所工作，並基於病人私隱，要求來電者提供相關病人個人資料，譚姓男子掛線後不久，致電改口稱要找診所負責人。黃續指負責人不在診所，稍後聯絡他。

辯方指出，該譚姓男子沒有自稱是廉署人員，他只是查詢鄭醫生所使用的電腦是否屬於診所，並指他懷疑該電腦曾於2018年10月中被用作偽造文件。

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