商人否認冒廉署查醫生紙　時任診所護士指當時理解被告屬廉署人員 (18:49)

被告譚榮柏報稱商人，被控於2021年11月5日向黃結敏、林肖紅及林璟瑋冒充廉署人員；及於或約於2022年12月22日，作為本案被告，在本案開審前在YouTube上載5段片段，聲稱黃結敏、林肖紅、林璟瑋、譚美玲和蔡國棟曾替控方偽造對他不利的閉路電視片段。

時任診所護士黃結敏供稱，2021年11月5日她接到一名譚姓男子來電，對方自稱「喺icac」，當時黃意識對方是廉署的調查人員。對方要求查核一份由鄭思宗醫生所簽發的文件，黃回覆鄭醫生已不在診所工作，並基於病人私隱，要求來電者提供相關病人個人資料，譚姓男子掛線後不久，致電改口稱要找診所負責人。黃續指負責人不在診所，稍後聯絡他。

辯方指出，該譚姓男子沒有自稱是廉署人員，他只是查詢鄭醫生所使用的電腦是否屬於診所，並指他懷疑該電腦曾於2018年10月中被用作偽造文件。