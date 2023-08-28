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前民政主任涉偷拍並發布外遇對象性愛片段　事主供稱被告曾威脅「連登見」 (18:44)

29歲已婚前民政處行政主任，涉去年偷拍與外遇對象的性愛片段，並發布到社交媒體。他否認窺淫等5罪，案件今（28日）於粉嶺裁判法院續審。女事主作供時多次哽咽，又透露當時自己亦有男友，被告不滿她「無一條心咁對佢」，威脅要報復令她身敗名裂，揚言「我攬炒無成本」。三周後事主收到大量陌生人的信息，並發現網上流傳她的性愛片段、相片及個人資料，於是報警。審訊9月8日續。

被告陳梓文（案發時29歲）報稱民政事務處行政主任。陳否認3項窺淫罪、1項刑事恐嚇及1項未經同意下發布私密影像罪受審，由已退休的國安法指定法官、大律師杜浩成代表。

25歲女事主供稱，她在去年3月因工作認識被告，兩人後來發展成親密關係並發生性行為，後來X得悉被告亦已婚並育有兩歲大女兒，X亦有男朋友，但兩人繼續約會。同年5月，兩人開始考慮是否與各自的伴侶分開，被告曾向X稱他兩年前已簽紙離婚，但未辦完手續。被告居於內地的妻女在8月回港後，兩人的見面次數減少，被告曾稱離婚後亦未必與事主交往，但又責怪X沒有將他放在首位。

9月15日，兩人的感情破裂，被告向X發信息威脅會報復她，揚言「連登見」。X作供時多次哽咽，稱曾向被告發送私密照，「你只會向你鍾意嘅人、好信任嘅人咁樣send」，她擔心被告將私密照傳出去，故承諾向男友坦白。9月17日，X向被告稱決定跟男友繼續交往，被告則問X借錢交卡數，又要求見X的父母和男友，否則會上載兩人的自拍照到Instagram，X終就範，安排父母和男友跟被告見面。X在10月發現Telegram群組上有她的照片、個人資料和被偷拍的性愛片段，於是報警。

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