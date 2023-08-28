被指涉違國安法 「港語學」宣布解散　稱國安處指或會通緝 (18:28)

身處海外的陳樂行向本報表示，國安處人員無表明文章違反國安法的哪一條，「國安同佢哋（家人）講，如果唔將文章下架，會通緝我，當我係第9個」，而國安處上門搜查舊居當天，不斷有來自香港的同一電話號碼致電他，他回撥後對方表示是國安處人員，雙方通話了10多分鐘，自己曾問及可否為文章作修正，對方僅指涉事文章違反國安法，要求下架。

他又說，曾向國安處提及下架需時，對方則刻意數出組織前成員的名字，「呢個人（前成員）幫唔幫到你呀？」。他說，已結業的蛋糕店曾擺放書籍供客人閱讀，未知是否因此被查。他說，評估回港後有被捕風險，加上國安法涉及嚴重罪行，「花咁多力氣調查呢件事，即係佢都對我有一定懷疑，所以唔希望冒呢個風險」，短期內不會回港。

對於組織解散，他表示，香港目前情況已不合適再經營廣東話保育組織，「吃力不討好，我做件事又唔係搞政治，好明顯唔係反對政府，唔係政治組織，都畀人搞，好打擊保育廣東話人士信心」。

陳樂行在貼文表示，國安處人員本月22日早上7點20分到其舊居要求面見，當時家人回覆指他正身處外地，無法會面，但國安處人員無搜查令下仍進入住所，並要求家人轉達訊息，將港語學3年前「中西區廣東話徵文比賽」的一篇小說文章下架。

陳樂行指隨後致電國安處查詢，人員告知當日曾搜查其蛋糕店，並提到其家人及港語學舊成員情況，要求即時下架有關文章。他說，國安處人員強調是因為中西區民政處多番聯絡他不果，諮詢律政司後，認為涉事小說文章違反《國安法》，故採取有關行動。

陳表示，港語學於2020年經區議會「社區參與撥款計劃」營辦廣東話徵文比賽、派發防疫物資等社區活動，但事後被民政處拖欠實報實銷的活動開支達30幾萬，「由我墊支至今未獲處方還款」。他指翻查與中西區民政處的電郵紀錄，截至2021年12月21日，他向民政處查詢發還款項問題至今仍未獲回覆，「徨論通知將任何文章下架」。