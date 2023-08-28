要求12歲女童傳裸照及介紹朋友開性派對 29歲運輸工認罪還押候判 (17:00)

辯方替被告張凱傑求情指，他明白行為荒唐和無恥至極，為自己的愚蠢深感歉疚。辯方形容被告為「宅男」，終日流連於網上世界，與現實抽離，缺乏社會道德和人倫規範。辯方提到涉案照片雖為猥褻性質，但並非極端噁心，被告亦無叫事主X搔首弄姿、無威迫利誘，望每罪採納8個月監禁為量刑起點。

案情指，案發時剛12歲未滿一個月的女童X因線上遊戲開立Facebook帳戶，並結識別名「李洛克」的被告，二人2022年7月28日至9月8日透過Messenger聊天。被告期間要求X傳送裸照，X先後傳送兩張乳房照片和5張顯露私處的照片，其中一張更張開雙腿。被告亦向X傳送動漫色情的影片及陰莖相片，叫X介紹乳房發育成熟的朋友給他，和提及想和X及其友人舉辦性派對。

X父親其後發現女兒上網結識異性遂查看其電話，發現涉案相片於是報警。警員喬裝成X與被告聯絡，會面當天將他拘捕，被告警誡下説：「明白，對唔住我係衰咸濕。」被告隨後於錄影會面中稱，有想過約X發生性行為，但內心有掙扎，知道這樣做不恰當，他又承認X年紀較輕，自己像是欺騙她。