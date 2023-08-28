初選案｜余慧明否認聯同他人否決財案　案件暫訂11.27結案陳辭 (15:08)

余慧明於2020年3月撰寫題為「踏上這攬炒旅途」的帖文，提及以「攬炒」議會和民主派取得35席為手段，全面否決政府議案為目的。余供稱用錯「目的」一字，她的目標並非爭取否決議案，而是雙普選，「我哋唔係剩係想破壞，而無建設」。控方質疑余將帖文視為參選宣言，應該花了不少時間撰文，余回應「始終我真係一個政治素人」，用字未必正確。

余慧明同年7月簽署「墨落無悔」聲明書，控方盤問指，她知道其他簽署人一旦當選都同意運用否決權，余回答「唔肯定㗎喎」。控方進一步指，余想向公眾表明將來和其他人否決財案。余強調只想表達個人立場，不包括她會聯同其他議員運用基本法權力。

余慧明同年4月接受網媒「獨立媒體」訪問，談及立會過半後全面否決議案。余稱是記者選用的詞語，「唔算扭曲，解釋得唔夠詳細」，又指文章講述醫管局電子派藥系統的段落，沒有充分反映其原意。法官李運騰打斷稱不必進入細節，余笑言「可能陳慶偉法官會明」，引起庭上笑聲。現為香港註冊藥劑師的陳官笑言，這部分與案件無關。

余慧明今午作供完畢，梁國雄一方呈上財案投票記錄文件。經討論後，法官陳慶偉下令控方須於10月3日之前提交書面陳辭，辯方則於11月7日之前提交書面陳辭，暫訂於11月27日聽取雙方的口頭陳辭。