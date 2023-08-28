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兩男涉10.1灣仔衝突被控暴動　控方陳詞指一男被捕時不斷反抗 (14:58)

2019年國慶日，灣仔區發生激烈警民衝突，有兩名被捕男子被控暴動等罪。二人否認控罪，今日（28日）於區域法院（移師至西九龍裁判法院處理）受審。控方開案陳詞提及，其中一名被告被制服時不斷反抗及拒絕登上警車，警員亦在他身上搜出一支美國國旗及一支印有「fight for freedom」字樣的黑白旗。案件明續。

兩名被告為蔡騰毅（54歲，髮型師）及丁實勳（39歲，文員）同被控於2019年10月1日，在灣仔菲林明道及杜老誌道之間的軒尼詩道一帶暴動。丁另被控抗拒在正當執行職務的警員罪，即同日在灣仔軒尼詩道319號外，抗拒警員11719和警員10724。

控方開案陳詞指，2019年10月1日下午起，金鐘及灣仔一帶有大量示威者集結，警方傍晚6時在華懋莊士敦廣場外築成防線，示威者於100米外的莊士敦道及軒尼詩道交界附近聚集並跟警方對峙。其間有示威者投擲汽油彈、焚燒雜物，及拆除路上磚頭和路邊鐵欄。

隨後警方防線推進，有警員看見蔡騰毅頭戴安全帽及黑衣物打扮，蔡向警員叫囂及掟磚頭後逃跑，其後被警員制服；丁實勳當時戴護目鏡及穿黑衣，他逃跑時跌倒。警員11719和警員10724嘗試制服丁及扣上膠手扣，但丁不斷反抗及無視警員警告，及後他拒絕登上警車，要由3名警員合力抬上警車。事後警員從丁身上搜出一支美國國旗及一支印有「fight for freedom」字樣的黑白旗。

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