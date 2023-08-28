海關破本年最大販毒案 檢240公斤冰毒涉1.7億元 (13:30)

海關貨櫃貨物檢查組指揮官王紀翔表示，海關早前揀選一個來自墨西哥，報稱載有人造皮革的40呎海運貨櫃。海關指，由墨西哥進口人造皮革罕見，過去一年亦未有同類貨物經墨西哥海運抵港。海關檢查貨物時，發現貨物名稱以西班牙文作申報，惟收貨人為本地紡織公司，因此引起關員懷疑。此外，該紡織公司今年亦沒有人造皮革的海運貨運紀錄，因此作跟進調查。

海關上月中於葵涌海關大樓打開貨櫃，發現貨櫃內有逾600卷的人造皮革，而X光影像顯示當中40卷有可疑，且末端封口位置貼有膠紙疑作標記，故關員將皮革攤開，發現近末端位藏有多包白色粉末，粉末樣本對冰毒呈陽性反應，最終關員於40卷人造皮革內檢獲240公斤懷疑冰毒，涉市值約1.7億元。

毒品調查第一組指揮官曾建邦指，海關檢獲毒品後隨即展開監控遞送行動，首先將人造皮革還原包裝，其後將貨櫃送回貨櫃碼頭，待販毒集團行動。曾透露，集團安排貨櫃先運至屯門一個物流中心拆櫃，再將皮革放於另一貨櫃儲存。逾10天後，集團再將貨櫃轉運至天水圍一個貨櫃場作短暫存放，之後再運至葵涌一個物流中心，經拆櫃再將皮革放到另一個貨櫃，最後運往貨櫃碼頭，將經海路送至澳洲悉尼。海關聯絡當地執法機關展開國際監控遞送行動，貨櫃本月2日經遠洋船運離本港，同月13日送抵悉尼。

本月23日，澳洲拘捕一名28歲男子，負責處理人造皮革，安排運輸及租用倉庫作儲存用途，相信他為集團骨幹。而海關同時展開執法，於本月24至25日共拘捕3名男子，年齡介乎44至71歲，他們分別為涉案收貨公司董事、物流公司負責人及職員。他們已獲保釋候查。海關指，涉案集團不斷轉用載貨用的貨櫃及貨櫃儲存地點，相信他們企圖掩飾貨物的真正來源地及爭取時間尋求合適的買家。