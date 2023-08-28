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茶餐廳黃帽工人塗鴉被抹走當局稱可不處理　店長質疑屬「指示」 (12:30)

中上環「輝煌快餐店」的外牆一幅戴黃色安全帽、正在吃麵的地盤工塗鴉，日前被塗去，民青局長麥美娟早前回應說民政處只作「善意提醒」，「其實佢地可以決定唔處理」。快餐店店主何先生被問及民政處曾否提供「可以決定唔處理」的選項，店主何先生表示，「可能局長比較忙，或者佢可能誤會咗第二間店」，認為民政處的要求屬「指示」。

何先生今早於商台節目表示，民政處曾就塗鴉三度聯絡他，他亦曾向對方解釋塗鴉有約20年歷史，但對方只關注何時處理塗鴉。何亦有詢問對方是否必須塗去塗鴉，以及曾提出將塗鴉的黃色安全帽改爲白色，但均被拒，最後對方持同意書到店舖，要求何同意由民政處塗去塗鴉。

對於麥美娟指塗鴉容易令人聯想「黑暴」及「港獨」，何先生表示不同意有關說法，認為塗鴉有寫上快餐店的英文名稱，不解何以令人聯想起任何社會事件，被問到是否因為塗鴉的安全帽為「黃色」，何說「消防員救火嗰件衫都係黃色嘅」。何先生強調，民政處由始至終只向他解釋有人投訴塗鴉，指塗鴉有機會令人聯想「港獨」及社會事件，有機會干犯《港區國安法》，但未有說明涉及哪一條文，何引述對方指只是「為咗你哋好」，不希望他有機會干犯國安法。

被問及日後的塗鴉若再出現「黃色安全帽」會否不作處理，何先生說「其實我一直都冇諗過會處理，如果就算再有我都唔想處理」，何解釋，若他不認同塗鴉的價值，便不會讓畫家在店舖塗鴉。

相關字詞﹕編輯推介 輝煌快餐店 國安法

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