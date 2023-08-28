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梁美儀指日方應檢測「氚」以外放射性物質及沉積物　並准IAEA持續監察 (11:20)

日本開始排放福島核污水。城大海洋污染國家重點實驗室主任梁美儀指，日方只監測放射性物質「氚」，但由於很多放射性物質都會依附懸浮粒子進入海底沉積物，認為如要監測得更清楚，應檢測「氚」以外的放射性物質及沉積物，才能全面檢討。

梁美儀今早（28日）於港台節目表示，日方由311事故後都有監測海魚肌肉是否含有放射性元素，去年仍在海魚體內找到放射性元素「銫」及「鍶」。梁指，國際原子能組織的附加報告，發現經處理的核污水內含7種可量度的核元素，包括「銫」及「鍶」 等，反映日方處理核污水未能百分百隔絕核元素。他續指，日方將核污水稀釋後排放至達標，但核元素稀釋後仍然存在及不會分解，在大自然不斷累積到臨界點，會產生負面影響，特別是海底泥，因為核元素會隨著水流及地心吸力在泥中積聚，濃度以年計慢慢增加至臨界點便產生影響，故認為監察時間要以年計。

梁美儀關注，現時日方處理核污水系統較新，效能相對好，但他擔心當系統長遠運作後，會否出現人為錯誤、機件故障及勞損等。梁說，福島第一核電站有逾千個儲水箱，早期興建的儲水箱會特別「污糟」，因為反應堆的反應仍然強烈，而現時排放的核污水可能排自較近期興建的儲水箱，排放的核污水或會較乾淨，但他關注若要處理較「污糟」的核污水時，會否影響系統的處理表現。

另外，他亦關注日方數據的可信性，指現時只由日方做核污水檢測，國際原子能組織曾提及希望做第三方檢測，認為若雙方數據一致，就能提升公眾信心。而港府日前起禁止日本10個都縣商業水產進口，被問及放寬門檻，梁美儀認為若本港、日本及韓國檢測到水產品有含有輻射時，可能要加強管制；相反，若未來數年檢測，發現符合安全標準則有可能放寬，但他強調，關鍵在於日方是否准許國際原子能組織做第三方檢測。

對於內地掀起「盲搶鹽」，梁美儀說根據政府統計署數據，本港去年進口鹽有8成來自內地，日本進口鹽只佔少於一個百分點，呼籲市民毋須擔心，因為大部分本港進口鹽都來自清潔海域。

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