「光榮米線」觀塘駱駝漆大廈分店被指違工廈用途 被要求停業 地政總署：收投訴後視察確認違地契 (20:26)

地政處已於今年8月1日向相關單位業權人發出警告信，要求業權人於8月29日限期前糾正違契用途。若警告期屆滿後仍未獲糾正，處方會把警告信送交土地註冊處註冊。

食環署回覆指，上述處所並未領有食環署簽發的有效食物業牌照。該署續指根據《食物業規例》，「食物業」指有人為營業目的而從事食物處理或以售賣機形式出售食物的行業或業務。該署指會繼續密切監察該處所情况及採取適當行動。

本報記者昨日到觀塘駱駝漆三座觀察，發現「光榮米線」大門緊閉，同層鄰近商戶職員表示目擊兩星期前，即8月9日（周三）有約3名食環人員去到光榮米線，其後職員和老闆陸續收拾物品離開，而由翌日開始已不再營業至今。

「光榮米線」位於2樓，該樓層大約有25間商戶，包括雜貨店、美容院、海味舖等。有該大廈的食肆職員表示，該層有2間設堂食的食肆，但自己的食肆今次未有收到食環署的提醒或地政總署的信件。該職員更表示，整棟大廈有約30間堂食餐廳，當中以11樓最多，今次涉事餐廳位於2樓，估計是他們「太出名」。

另外記者向3間位於11樓的食肆查詢，他們均表示未有收到地政總署的信件。其中一間營業5年的食肆職員表示，擔心會有結業的一天，只能逐步逐步來，減少宣傳；過往亦收到過不少來自食環的告票，通知其不能提供堂食，每張告票介乎7000至1.2萬元。她更表示，相對以往大約一年收一次告票，特別在2019年至2020年期間收到過5張，但因為難以應付地舖的租金，故一直在大廈裏經營生意。