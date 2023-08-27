警嚴打三合會拘83人包括首腦及其妻兒　涉洗黑錢放高利貸等 (17:16)

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰表示，警方自去年初針對集團首腦及其家人，包括兒子及妻子，展開財富調查，並發現該家庭總收入與支出、銀行帳戶交易紀錄不乎，涉嫌處理逾6800萬元犯罪得益。調查顯示，家庭九年間的總收入共約160萬元，惟銀行帳戶有不明來歷的提存記錄，例如以超過一千萬元首期分別購入兩個住宅物業，該家庭又向稅務局隱瞞部分收入。

警方周五（25日）展開執法行動，拘捕涉案家庭合共三人，以及與他們有密切關係的另一名三合會男高層成員。其間，有家庭成員曾嘗試運走犯罪得益不果，警方最終在他們青衣的住宅單位及其名下車輛內搜出約700萬元現金及少量人民幣。

另外，警方亦針對該三合會集團的收人來源展開一連串打擊行動，分別在旺角、深水步和元朗搗破四個非法賭檔，合共拘捕56人；又聯合消防處搗破一個位於長沙灣食品批發市場內的非法加油站，檢獲5200公升柴油，涉市值約11萬元。

兩間涉案財務公司 貸款實際年利率達400%

行動中，警方亦搗破由上述三合會集團操控的兩間財務公司，該公司由2019年3月開始運作。警方有組織罪案及三合會調查科總督察王子于稱，經過深入調查發現，一個高利貸集團涉嫌以持牌放債人公司作掩飾，從事高利貸非法活動。他指，集團先透過促銷電話向借款人推廣貸款，並安排借款人在指定時間，到兩間持牌放債人公司申請貸款，當成功申請貸款後，職員會指示事主等待電話，然後向俗稱「收錢仔」的人士交出約20%至25%貸款額的款項。同時，借款人亦要繼續根據貸款協議，償還貸款到放債人公司銀行戶口。整筆貸款經法證會計師計算後，有關借款人的貸款實際年利率高達400%。違反法定年利率48%。

警方上周四（24日）展開部署，分別聯同公司註冊處的職員突擊搜查兩間持牌放債人公司及與集團骨幹人士的相關地址，拘捕六名集團骨幹、四名公司職員，同時於公司檢取多部手提電話及電腦，及約港幣126萬元現金。另外，警方亦在放債人公司附近成功拘捕四名「收錢仔」，同時搗破一個位於住宅單位的收款中心，檢獲港幣400萬元現金。公司註冊處巡查期間亦發現其中一間放債人公司涉嫌違反牌照條件，包括沒有為借款人做壓力測試。