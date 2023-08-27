鄧炳強稱不會回答個別人士會否被捕　待案件完結後依例處理國殤之柱 (15:54)

鄧炳強：美國「妖魔化」本港維護國安行動

鄧炳強又說，警方有時會公布通緝犯的資料，例如早前公布通緝8名海外港人，目的是希望讓公眾人士知悉事件及懸紅，亦要讓市民有所防備，不要與他們接觸或提供協助。對於美國國務院發聲明稱強烈譴責香港執法部門持續騷擾海外香港民主人士的家屬，鄧炳強對有關說法予以讉責，批評美國「妖魔化」本港執法部門維護國家安全的行動，又稱美國亦有相關法例維護國安，強調本港市民在法例下有受保障的自由。

輝煌快餐店塗鴉被塗去 鄧炳強：民青局已作解釋

另外，近日中上環「輝煌快餐店」外牆兩幅戴黃色安全帽吃麵的地盤工人塗鴉被塗去，被問到兩幅塗鴉有何違反國安元素、民政處事前有否諮詢警方意見，鄧炳強稱民政及青年事務局長麥美娟已作解釋，引述她說有市民就塗鴉表達關注，當局轉述予管理人，管理人同意由政府部門移除相關畫作。

鄧炳強今日啓程前往越南河內和新加坡訪問，將會與越南出入境管理局簽署合作備忘錄，加強入境事宜的合作、經驗與資訊交流。