港大研究揭疫下兒童肥胖率急升　基層兒童尤為嚴重 (15:01)

港大臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強引述衛生署數字指，在2019年至2020年間，4歲小童超重及癡肥比率由的2.8%升至5%；另外對比2019/20學年與2020/21學年的數字，小一、二學生的超重的比率則由13.9%升至20.9%；中一學生的比率亦從21.4%升至24.1%。

港大學者：兒童吸收營養不足等情況引致肥胖

葉表示，肥胖率急升與兒童飲食習慣大有關係，研究發現疫情期間香港兒童攝取過多鈉質，逾75%的兒童每日攝取過量的鈉；另外不少兒童攝取鈣質、維他命D等營養不足，64.4%的兒童攝取的鈣低於建議攝取量，亦有12%的兒童攝取維他命D不足。葉補充，兒童若吸收過多鹽分，短時間可致過度活躍症，長遠亦可出現血壓高，對心臟、腎造成負荷。葉補充，社署、食物銀行等機構在疫情間有提供新鮮食物予有需要的基層人士，惟不少家庭仍會選擇罐頭食品，令兒童吸收營養的機會減少。

港大研究：僅5%兒童平日運動量達世衛標準

研究又透過電子手帶監察多名兒童的運動量及睡眠時間，發現疫情下兒童的運動量嚴重不足，只有20%兒童的假日運動量達到世衛標準，至於平日的運動量僅有5%兒童達標；小學生的就寢時間亦愈來愈晚，情況持續至復課後，葉指情況不理想。另外，研究發現小學生每日使用電子產品的時間由疫情前的2小時大幅升至7小時，中學生則由8小時升至9小時，葉擔心此趨勢會影響兒童心智，造成專注力不足、過度活躍等問題。