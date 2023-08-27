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黃大仙DO歡送宴　李家超：本意良好惟引起觀感問題 (13:39)

黃大仙民政專員黃智華獲地區團體設宴歡送，引起爭議。特首李家超今日主動回應事件指，認為活動本意良好，惟引起觀感問題，應以此為鑑，相信各方已汲取教訓。

李家超出席第二場施政報告地區諮詢會後會見傳媒，稱官員出席宴會在所難免，認識和接觸各界不會引起利益衝突，冀不因單一事件影響政府與地區建立關係。他又表示，已指示司局長協調，避免出現多名高官出席同一活動，冀各界舉行活動時別著眼與會司局長數目。

李家超重申表達謝意可透過簡單方式，冀民政專員多做實事，聯繫各界及做好地區領導角色。他說，地區官員出席活動接觸各界不會帶來利益衝突，強調不能因為負面影響而任何事情都不做，最重要工作上公平公正及申報利益。

李家超表示，關注不時出現多名司局長出席同一活動主禮的情况，日後會採取新形式避免太多高官出席同一活動，政府內部會有分工，希望各界舉行活動時別著眼出席的司局長數目，強調有官員現身已代表政府支持。被問到是否因為歡送宴事件而作出新要求，李家超說是基於他的個人經驗。

限制日水產品進口　李家超：沒有人清楚長期威脅

另外，日本上周四起排放福島核電廠核污水，至今周邊海水及魚的氚含量合格。對於會否放寬水產品進口限制，李家超稱除了即時食物安全，當局亦重視長遠風險，指出日本排放核污水長達30年，核污染有累積性，沒有人清楚長期威脅。他又說，世上沒有「零出錯」的制度和做法，排放核污水30年不能排除出現儀器、維修或人為問題，政府必須謹慎採取適當措施。

相關字詞﹕李家超 編輯推介 民政專員；黃智華；歡送宴

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