日本核污水排海　謝展寰：若發現其他都縣食品輻射量升高或擴大禁令 (13:20)

日本排放福島核污水入海，本港禁止日本10個都縣的水產品進口，環境及生態局長謝展寰說，要視乎數據，若發現來自其他都縣的食品輻射量升高或超標，會考慮擴大禁令。目前當局只公布進口產品輻射水平是否合格，他說，會研究能否定期公開輻射水平數據及分析。另外，當局已用約200萬元購入相關檢測儀器，並聘請8名合約員工，主要監察進口食物伽馬輻射元素，大約3小時已可完成清關，即使日後來貨增加亦可以處理，不會令清關時間特別延長。
謝展寰於無綫節目《講清講楚》中表示，萬一發生水產受污染的情况，很快會見到相關影響，但初步相信日本政府不會在最初便排放濃度高的核污水，亦會很小心處理，故認為「呢段時間未必會見到咩嘢」。他強調，日本排放核污水入海是前所未有的做法，淨化系統或非百分百安全，認為日本當局應建立完整系統，除了確保檢測數據的準確性及公布更多數據，亦要制定各種意外補救措施，而有關系統應有國際社會參與，提升透明度及可信性。
被問到會否出現生產商亂貼標籤的情况，謝展寰說，所有食物出口及運載均有嚴密追源系統，當局非依賴標籤，不可能有混水摸魚的情况。至於政府會否在所有食物貼上標籤，列明非由日本10個都縣進口，謝展寰引述業界稱相關系統將十分複雜，認為現時應先做好宣傳教育。