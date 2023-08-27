市民冀政府加強挽留本地人才　李家超：政府以本地勞工為優先 (12:02)

李家超今日率領政務司長陳國基、財政司長陳茂波、律政司林定國等21名司局長到沙田出席第二場地區諮詢會，逾百名獲邀市民參加。李家超重申，新一份施政報告旨在鞏固及落實去年的政策和方針，同時希望探討新領域新議題，他感謝市民出席諮詢會，稱將有助當局為決定重點處理的議題及為各項政策訂立優次，自己會「少講多聽」。

諮詢會上，有市民建議政府加強挽留本地人才的措施，包括提供交流深造的資助，亦有從事航空業人士擔心輸入外勞會影響生計，建議當局協助改善薪酬待遇。李家超稱，明白大家重視人才及人力供應，強調政府的勞工政策是以本地勞工及人才優先，現時推出的輸入外勞政策屬短期措施，以解決當前勞工短缺問題，長遠而言一定會做好本地人才培訓等，提供很好的出路及機會，令他們覺得可在港圓夢。

出席的市民亦關注創業支援、協助殘疾人士就業、鼓勵生育等議題。有市民稱因育有兩名小孩，其太太未能外出工作，他關注在港生育成本很高，期望當局就鼓勵生育提供更積極的政策，包括資助及培訓社區保母，以釋放婦女勞動力。

有少數族裔人士關注就業問題，期望政府推出政策協助少數族裔青年向上游及改善社經地位；另有市民稱其升中四兒子在選讀學科方面遇到困難，冀政府協助學生做好生涯規劃。李家超說，政府已推出青年發展藍圖，當中強調要做好生涯規劃，幫助青年決定自己發展前景，日後會在地區更努力幫助推動生涯規劃。他又說，政府鼓勵多元出路，相信「行行出狀元」。