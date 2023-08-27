載私煙私家車西隧遇警展追逐　司機涉狂亂駕駛等七罪被捕 (09:31)

港島總區交通部執行及管制組署理總督察林偉立表示，警方昨午（26日）在港島區一帶使用隱形戰車執行自動車牌識別系統行動，至傍晚7時許，警員在德輔道西近嘉安街偵測到一輛銀色私家車車主被停牌，於是在水街近干諾道西成功將車輛截停，當警方接近車輛時司機突然加速並衝紅燈，往西隧方向逃走，一名警員右手被車輛撞到，警員失衡倒地，腳踝扭傷。

警方隨即展開追截行動，尾該車輛進入西區海底隧道，對方經西九龍高速公路和葵涌道逃走，其間多次橫越雙白線並逆線行駛，車速曾達每小時190公里，最後警員成功在貨櫃碼頭南路運輸署駕駛考試中心對開將車截停。車上兩名男子棄車逃走，警員下車追截約一公里，成功將24歲男司機拘捕，乘客則在逃。

調查顯示車輛的行車證已過期，該名司機過往涉超速被停牌，同時因欠交罰款被通緝。搜查期間，警員在車上檢獲近2.6萬支懷疑私煙，以及一枝懷疑照明彈。該名司機以涉嫌干犯狂亂駕駛、駕駛未獲發牌車輛、駕駛時未有第三者風險保險、停牌期間駕駛、欠交法庭罰款、藏有未完稅香煙，以及藏有危險爆炸品被捕。警方嚴厲譴責涉案司機為逃避刑責而作出瘋狂的駕駛行為。