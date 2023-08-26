傷健協會推SEN青年就業支援計劃　改善社交反應及執行技巧 (18:07)

協會去年委託香港理工大學應用社會科學系進行調查，以問卷形式訪問100個參與過計劃的青年，比較自己參與計劃前後的志向規劃及執行能力，又要求社工評估青年的社交反應，發現計劃學員在各方面均有提升，當中情緒控制、任務展開、組織、時間管理、堅持達標等5項執行功能有顯著提升；學員的所有社交反應指標，包括社交的動機、認知、覺察等，亦有顯著改善；另外學員的事業計劃、設定事業目標等事業發展自我效能感覺亦有顯著進步。

協會透過座談會及深入訪談，確認學員的個人內在技能及人際關係技能有提升，並可在工作及生活中應用計劃中所獲取的知識及技能。理大應用社會科學系專任導師卓麗茵表示，青年要有好的職業發展，首先需要較好的個人心理發展，樂見不少學員可在訪談中具體地分享自己參與計劃後的改善，參與計劃的僱主亦多了對SEN群體的了解，相信計劃支援更長久的話效果會更明顯。

參與計劃的Eva指，自己有讀寫障礙，上學期間曾因此被欺凌，又試過被同學羨慕考試可獲延長時間而感到尷尬，自信心較低；幸自己參與計劃後認識了一群「同路人」，加上自己透過計劃參與了不少歷奇活動及工作坊，增強了自己自信之餘，更驅使她現時投身特殊教育界，幫助其他有需要的學生。她指，不少參加者有類似經歷，交流時不會覺得自己與眾不同，形容計劃為一個讓SEN學生互助的平台。